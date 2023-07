Nie zu spät: Flugbegleiterin startete erst mit 53 in den Traumjob

Sie hat über 800.000 Passagiere verpflegt und ist über 4.500 Flüge geflogen. „Nana Pam“ (Großmutter Pam) ist mit ihren 73 Jahren die wohl älteste Flugbegleiterin Großbritanniens. Pam Clark wurde vergangene Woche 73 und ihre Fluglinie EasyJet feierte ihren Geburtstag groß und bekommt dafür positive Schlagzeilen, nachdem über 1.700 Flugstreichungen einige Passagiere erzürnten.

Pam Clark aber fliegt munter weiter. Die heute 73-Jährige sorgte in ihrer Karriere schon für das Wohl von Profi-Fußballern und Fernsehstars. Dabei dauert ihre Karriere als Flugbegleiterin noch gar nicht so lange, wie man denken möchte. Denn erst vor kurzem hatte sie ihr 20-jähriges Berufsjubiläum. Bevor sie sich in die Lüfte begab, war sie Friseurin. Als die Britin sich im Alter von 53 Jahren auf einen Flug nach Madrid befand, nahm sie eine Stellenanzeige wahr, die sie dazu inspirierte, ihrem Kindheitstraum nachzugehen.