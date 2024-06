Missbrauchsvorwürfe gegen Stronach: An diesem Tag steht er vor Gericht

Der austrokanadische Milliardär und Ex-Politiker Frank Stronach muss sich am 8. Juli wegen Missbrauchsvorwürfen von zehn Frauen vor Gericht verantworten. Wie aus am Freitag (Ortszeit) in Ottawa veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, werden dem 91-Jährigen 13 Straftaten zur Last gelegt, darunter versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung.