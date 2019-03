Missbrauch in der DDR: Ausgeliefert und lange unsichtbar

Die vier Meter hohe Mauer ist weg, ebenso der Stracheldraht und das Gitter vor den Fenstern. Corinna Thalheim sitzt in ihrem Büro im ausgebauten Dachboden des ehemaligen geschlossenen Jugendwerkhofs in der sächsischen Kleinstadt Torgau, heute eine Gedenkstätte. Es ist ein Ort, der für sie einst zur „Hölle“ wurde. Dass sie heute wieder hier ist, ist auch ein Zeichen: Die 51-Jährige lehnt sich zurück in ihren Sessel, zündet sich eine Zigarette an, bläst den Rauch langsam aus: „Sie haben es nicht geschafft, uns ganz kaputtzumachen.“

Die Frau aus Sachsen wirkt resolut, redet viel, wie eine, die nichts so schnell umhauen kann. Früher war sie ein ruhiges Mädchen, erzählt sie. Aber das Erlebte verändert einen: Corinna Thalheim war eine von 4000 Jugendlichen, die in Torgau von 1968 bis 1989 organisierte Gewalt und sexuellen Missbrauch erlebt haben.

Bekannt wurde das erst später. Auch weil Missbrauch in Familien sowie in Heimen in der DDR stärker und länger tabuisiert wurde als im Westen. Das fand eine Kommission heraus, die sich seit 2016 damit beschäftigt. „Das passte nicht in die heile, sozialistische Gesellschaft“, sagt Christine Bergmann, frühere Familienministerin und Mitglied der Kommission. Die Heimerziehung war ein geschlossenes System im geschlossenen System DDR, dort konnte Missbrauch ausgeübt, verdeckt und normalisiert werden, heißt es.

Der fortgeschrittene Sozialismus galt als deliktfreie Gesellschaft. Wer sich als junger Mensch nicht angepasst verhielt, sollte umerzogen werden. Dazu reichten schon schlechte Noten, auffälliges Verhalten oder kleinere, kriminelle Delikte.