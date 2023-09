Mindestens 40 Tote nach Luftangriff auf sudanesische Hauptstadt

Das Spital sandte einen "dringenden Aufruf" an alle Mediziner im Umkreis aus, bei der Behandlung der "zunehmenden Zahl an Verletzten" zu helfen. Seit Mitte April spielt sich der Machtkampf zwischen der Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo ab. Fast 7.500 Menschen wurden laut zurückhaltenden Schätzungen der Nichtregierungsorganisation Armed Conflicts Location and Event Data Project seither getötet.