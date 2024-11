Minderjährige Auftragsmörder: Bande in Spanien zerschlagen

Die spanische Polizei hat eine schwedische Bande zerschlagen, die unter anderem minderjährige Auftragsmörder eingesetzt hat. In Alicante im Osten des Landes seien mehrere mutmaßliche Mitglieder der kriminellen Organisation festgenommen worden - darunter ein Ehepaar und dessen minderjähriger Sohn, teilte die Polizei mit.

Die Bande habe über den Nachrichtendienst Telegram Minderjährige in Schweden und Dänemark angeheuert, um Auftragsmorde oder Sprengstoffanschläge zu begehen, hieß es. Sie habe unter anderem mit Waffen- und Drogenhandel sowie mit Geldwäsche illegale Geschäfte gemacht. Die Bande sei nun in Zusammenarbeit mit den Behörden in Schweden und Dänemark und unter Koordination von Europol und Eurojust ausgehoben worden.