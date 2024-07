Millaa Millaa Falls: Zwei Männer bei weltberühmten Wasserfall ertrunken

An einem der bekanntesten Wasserfälle Australiens sind zwei Schwimmer ertrunken. Die beiden Männer seien am Morgen in dem natürlichen Pool unter den Millaa Millaa Falls im tropischen Queensland plötzlich verschwunden, berichtete der australische Sender ABC.

Nach einer aufwendigen Suchaktion unter anderem mit einem Rettungshubschrauber wurden rund drei Stunden später die Leichen der zwischen 20 und 30 Jahre alten Opfer geborgen.