Aktivistinnen sprühten "MeToo" auf Vulva-Gemälde in Museum

Das Bild war laut dem Museum, dem Centre Pompidou in der nordostfranzösischen Stadt Metz , durch eine Glasscheibe geschützt. Die Polizei sei vor Ort gewesen. Die französisch-luxemburgische Performancekünstlerin Deborah de Robertis erklärte gegenüber der AFP, sie habe die Aktion als Teil einer Performance organisiert.

In einem Video, das sie der Nachrichtenagentur schickte, ist zu sehen wie eine Frau Courbets Gemälde mit Farbe besprüht. Anschließend wurden demnach beide Frauen von Sicherheitsleuten weggezerrt, nachdem sie "MeToo" riefen.

De Robertis kritisierte das Verhalten von sechs Männern in der Kunstwelt in einem offenen Brief und bezeichnete sie als "Räuber" und "Zensoren". Sie sagte außerdem, sie habe auch ein Werk der österreichischen Künstlerin Valie Export im Visier gehabt.

Insgesamt wurden laut dem Metzer Staatsanwalt Yves Badorc fünf Werke besprüht, zwei Frauen der Jahrgänge 1986 und 1993 seien danach festgenommen worden. Eine dritte Person soll ein Kunstwerk gestohlen haben.