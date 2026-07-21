Akropolis: Mann verletzt US-Touristen mit Messer
Zusammenfassung
- Nahe dem Eingang zur Akropolis in Athen soll ein Mann Dienstagfrüh mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und ein US-Touristenpaar angegriffen haben.
- Nach griechischen Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen, eine offizielle Bestätigung der Polizei lag zunächst jedoch nicht vor.
- Der Mann erlitt laut Berichten eine schwere Beinwunde, die Frau wurde am Arm verletzt und beide kamen ins Krankenhaus.
Ein Mann soll Dienstagfrüh nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschließend ein Touristenpaar angegriffen haben. Nach Berichten griechischer Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Das Motiv des Mannes sei unklar, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT News.
Vorfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr Ortszeit. Eine Passantin alarmierte die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griff der Mann anschließend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinwunde, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Opfer in ein Krankenhaus.
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