Bedrohung in der U-Bahn: Mann zieht Messer gegen Straßenmusiker

Montagnachmittag kam es in Wien zu einem beängstigenden Vorfall in der U-Bahn : Ein Mann bedrohte einen Musiker mit einem Messer und sorgte für Angst unter den Fahrgästen.

Laut Polizei stieg der 45-jährige österreichische Staatsbürger gemeinsam mit einer Begleiterin in der Station Spittelau in die U-Bahn. Im Waggon spielte zu diesem Zeitpunkt ein unbekannter Straßenmusiker auf der Ziehharmonika. Plötzlich soll der Tatverdächtige den Musiker bedroht und mit dem Umbringen gedroht haben, falls er weiterspiele. Anschließend zog er ein Messer und hielt es dem Musiker vor.

Der Musiker beendete daraufhin sein Spiel und verließ den Zug an der Station Nußdorfer Straße. Mehrere Zeugen alarmierten umgehend die Polizei.

Auf freiem Fuß angezeigt

Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige in der Station Alser Straße von Polizeikräften angehalten werden. Bei einer Kontrolle wurde das Messer sichergestellt. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht.