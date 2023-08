Mehrere Tote und Verletzte bei Demonstration gegen Gangs in Haiti

Bei einer Demonstration gegen die Gewalt der kriminellen Banden sind im Norden der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt, als am Samstag zahlreiche Anhänger des evangelikalen Pastors Marcorel Zidor bewaffnet mit Macheten und Stöcken in das Viertel Canaan zogen, um gegen die Herrschaft der Gangs zu protestieren, wie mehrere lokale Medien am Sonntag berichteten.

