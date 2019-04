Mehr als 700 Klima-Aktivisten in sechs Tagen in London festgenommen

Die britische Polizei hat in den vergangenen sechs Tagen mehr als 700 Klima-Demonstranten festgenommen, die in London Straßen und Sehenswürdigkeiten blockierten. Gegen 28 Personen sei ein Verfahren eingeleitet worden, teilten die Behörden am Samstag mit.

Die von der Gruppe "Extinction Rebellion" organisierten Proteste legten den Verkehr an wichtigen Knotenpunkten wie Oxford Circus, Marble Arch und Waterloo Bridge lahm. Die Aktivisten verlangen von der britischen Regierung, die Emission von Treibhausgasen bis 2025 auf Null zu reduzieren. Am Freitag hatte die Schauspielerin Emma Thompson am Oxford Circus mit für eine verantwortungsvollere Klimapolitik protestiert.

Die Proteste am Samstag