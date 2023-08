Auf beiden Seiten des Panamakanals haben sich zuletzt 126 Frachter gestaut, das sind knapp 40 Prozent mehr als in normalen Zeiten. Der Grund daf├╝r ist die Beschr├Ąnkung der Schiffspassagen infolge der anhaltenden D├╝rre. Die Wartezeit betr├Ągt neun bis elf Tage, wie die Kanal-Beh├Ârde am Freitag mitteilte.

Der rund 80 Kilometer lange Kanal verbindet in Mittelamerika den Atlantik mit dem Pazifik. Pro Jahr passieren etwa 14.000 Schiffe die Wasserstra├če, etwa sechs Prozent des Welthandels werden durch ihn abgewickelt. In den vergangenen Monaten lie├čen weniger Regen und h├Âhere Temperaturen den Wasserstand im k├╝nstlichen Gat├║n-See im Panamakanal sinken, was Auswirkungen auf den Betrieb hat.

Drosselung wegen der Trockenheit

Zuletzt war wegen der Trockenheit die t├Ągliche Zahl von Schiffspassagen von 38 auf 32 gedrosselt worden. Auch der maximale Tiefgang, mit dem Schiffe den Kanal passieren d├╝rfen, war gesenkt worden. Diese Ma├čnahmen beeintr├Ąchtigen die globalen Lieferketten und erh├Âhen die Kosten im Welthandel. Der Panamakanal ist eine der wichtigsten Wasserstra├čen der Welt.

Unter normalen Umst├Ąnden warten bis zu 90 Schiffe auf die Durchfahrt durch den Kanal. Im Juni lag die Wartezeit bei rund zweieinhalb Tagen, einen Monat sp├Ąter bei ungef├Ąhr f├╝nf Tagen. Nun warten St├╝ckgutfrachter sogar bis zu 18 Tage auf die Durchfahrt, wie aus der Statistik der Kanal-Beh├Ârde hervorgeht.