Todesfall auf Maturareise: 19-Jähriger stirbt nach Alkoholkonsum

Für Tausende Jugendliche markieren Matura- und Abschlussreisen den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Doch ein tragischer Fall aus den USA zeigt, wie schnell ausgelassene Feiern bei Hitze und viel Alkoholkonsum in einer Katastrophe enden können.

19-Jähriger während Abschlussreise verstorben Der 19-jährige Shannon Tanner starb wenige Tage nach seinem Highschool-Abschluss während einer Reise nach Panama City Beach im US-Bundesstaat Florida. Nach Angaben der Behörden dürfte eine Alkoholvergiftung für seinen Tod verantwortlich gewesen sein. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Wenige Stunden zuvor noch Fotos an die Familie geschickt Wie der lokale Sender WDAM berichtet, hatte Tanner am Abend des 17. Mai gegen 19:30 Uhr noch Fotos an seine Mutter geschickt. Rund zwei Stunden später ging laut Einsatzkräften ein Notruf wegen eines lebensbedrohlichen medizinischen Notfalls ein. Beamte trafen gegen 21:30 Uhr an einer Unterkunft in Panama City Beach ein. Mehrere Anwesende erklärten laut Einsatzbericht, der Jugendliche habe „zu viel getrunken“ und leide vermutlich an einer Alkoholvergiftung.

Alkoholvergiftung wohl Todesursache Ein Polizeibeamter hielt fest, dass mehrere Personen unabhängig voneinander angaben, Tanner habe große Mengen Alkohol konsumiert. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Drei Tage später wurde er von den lebenserhaltenden Maßnahmen genommen und für tot erklärt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass eine Alkoholvergiftung die Todesursache war. Das endgültige Ergebnis der Untersuchungen steht allerdings noch aus.

Mutter: „Er hat eine schlechte Entscheidung getroffen“ Tanners Mutter räumt ein, dass ihr Sohn einen Fehler gemacht habe. „Leider hat er eine schlechte Entscheidung getroffen. Wäre er heute hier, würde er selbst dafür geradestehen“, sagte sie dem Sender WDAM. Trotzdem fordert sie nun die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Da in den USA der Kauf und Konsum von Alkohol erst ab 21 legal ist, stellt sich die Frage, wie der Minderjährige an solche Mengen gelangt sei.

Familie will Aufklärungsinitiative gründen Nach dem Tod des 19-Jährigen kündigten seine Angehörigen an, eine gemeinnützige Initiative gegen Alkoholkonsum Minderjähriger ins Leben rufen zu wollen. Die Organisation soll Familien über die Risiken exzessiven Alkoholkonsums aufklären und Präventionsarbeit leisten.