Maturanten feierten auf Mallorca: Jetzt startet Impfwettlauf gegen Infektionswelle

Aus Madrid, Maren Häußermann

Die Maturanten hatten sich gefreut, endlich vom Festland wegzukommen. In unterschiedlichen Gruppierungen reisten sie aus ganz Spanien nach Mallorca und feierten am 15. Juni ausgelassen in der Stierkampfarena von Palma de Mallorca beim ersten Reggaeton-Konzert seit Monaten.

Nun sind sie die Superspreader der Nation. In der Zwischenzeit gibt es 1.824 positive Covidfälle, die auf den Spaß in Mallorca zurückzuführen sind, fast 6.000 Leute sind deshalb in Quarantäne.