"Entführung": Streit um Zwangs-Quarantäne für Schüler auf Mallorca

Der TV-Sender RTVE berichtete, 64 der Schüler seien positiv auf das Virus getestet worden, die anderen 185 negativ.

Insgesamt gibt es nach Reisen von verschiedenen spanischen Abschlussjahrgängen nach Mallorca mehr als tausend Corona-Fälle. Viele der jungen Menschen steckten sich mutmaßlich auf einer Fähre zu der Insel sowie bei Partys in Hotelzimmern und an Stränden und einem Konzert in der Stierkampfarena von Palma an.

"Rechtswidrig"

Die meisten Infizierten befinden sich nach der Rückkehr in ihre Wohnorte nun mit Tausenden enger Kontakte in Quarantäne. Einige der Schüler, die nun in Zwangs-Quarantäne im Hotel auf Mallorca sitzen, hatten noch versucht, die Insel zu verlassen. Größtenteils wurden sie aber von der Polizei abgefangen.