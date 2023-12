Massenschlägerei an Berliner Schule: 49 Verletzte

Streit zwischen Schülern weitete sich aus

Gegen 10.30 Uhr brach an der Schule ein Streit zwischen zwei 14-jährigen Schülern und einem 15-jährigen Schüler auf der einen Seite und zwei weiteren Jungen auf der anderen Seite aus. Ein Schüler sprühte Reizgas, lief aber selber in die Gaswolke, ein Gegner gelangte an das Spray und griff wiederum die andere Gruppe damit an. Dazu kam ein weiterer 15-Jähriger, die Schlägerei weitete sich aus.

➤ Mehr lesen: Massenschlägerei am Reumannplatz: Verdächtiger zog Messer