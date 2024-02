Massenflucht: Fast hundert Drogensüchtige entkamen aus Entzugsklinik

Nach einem "Streit" seien am Samstagabend insgesamt 191 Patienten aus der Einrichtung in der Stadt Soc Trang im Süden des Landes entkommen, meldete die Polizeizeitung "Cong An Nhan Dan" am Montag. 94 Insassen konnten danach wieder gefasst werden. Die Suche nach den restlichen Geflohenen dauerte am Montag an.