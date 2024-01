Söder will Bart tragen und bittet Follower um Feedback

"Ein Bart, der würde mir eigentlich gefallen. Aber niemandem gefällt der Bart", offenbarte Markus Söder am Sonntag in einer Radiosendung von Antenne Bayern. Er finde Bärte "cool", aber jeder sage ihm, er könne auf keinen Fall Bart tragen.

Wer den bayrischen Ministerpräsidenten in den Sozialen Medien kennt, der weiß: Er teilt sich dort gerne mit, füttert seine Follower auch mit privaten Infos. Was isst Markus Söder heute? (suchen Sie mal nach dem Hashtag #söderisst) Wie sah Markus Söder als Kind aus? Als was verkleidet er sich an Fasching?

Und so folgt auf das Sonntagsinterview sogleich ein Foto seines Dreitagebarts in seinen Social-Media-Accounts, mit dem er die bayrischen Bürgerinnen und Bürger aufforderte, sie sollen sich doch melden, ob ihnen ein Söder mit Bart gefalle.

