Marihuana als Ukraine-Hilfe getarnt: 30 Festnahmen in Spanien

Die Polizei hat in Spanien 30 mutmaßliche DrogenhĂ€ndler, die Marihuana-Transporte als humanitĂ€re Hilfe fĂŒr die Ukraine getarnt haben sollen, um das Rauschgift ĂŒber die Grenzen zu bringen.

Neben einer nicht genannten Zahl von Deutschen seien in der sĂŒdspanischen Region Andalusien auch Ukrainer, Spanier und Marokkaner festgenommen worden, teilte am Montag die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) mit.

Durchsuchungen in vier StÀdten

Ihnen werde neben Drogenhandel auch illegaler Waffenbesitz und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Bei Durchsuchungen in den StĂ€dten MĂĄlaga, Granada, CĂłrdoba und Sevilla seien insgesamt 800.000 Euro, sechs Schusswaffen und große Mengen Marihuana beschlagnahmt worden.

Um das Marihuana von Andalusien in verschiedene LĂ€nder Europas zu bringen, habe die zerschlagene Bande "die Kisten in Kleintransportern transportiert, die vorgaben, Teil einer SolidaritĂ€tskarawane zu sein", um so die Polizei- und Grenzkontrollen zu umgehen, hieß es.