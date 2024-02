Mann wollte in US-Flugzeug Notausgangstür öffnen

Schreckensmoment an Bord einer Passagiermaschine in den USA: Ein Mann hat während des Flugs eine Notausgangstür aufzureißen versucht.

Unklar war zunächst der Auslöser für das Verhalten des Mannes.

Maschine musste umdrehen

Das Flugzeug von American Airlines war am Dienstag von Albuquerque im südwestlichen Bundesstaat New Mexico in Richtung Chicago im Mittelweststaat Illinois gestartet. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start, als sich die Maschine in einer Höhe von 7.900 Metern befand. Nach dem Vorfall drehte die Maschine um und flog nach Albuquerque zurück.