In der US-amerikanischen Stadt Seattle kam es zu dramatischen Szenen an einem Bahnhof, als ein Unbekannter einen Passanten attackierte und auf die Gleise vor einen einfahrenden Zug stoßen wollte.

Angreifer wollte Mann vor Zug stoßen Wie People und ndtv berichten, ereignete sich der Zwischenfall am 19. März bei der Northgate-Station, als ein vermummter Mann einen Passanten von hinten anvisiert hat und ihn anschließend auf die Gleise stoßen wollte. Sicherheitsaufnahmen zeigen, wie sich das Opfer glücklicherweise noch selbst davor bewahrt, auf die Gleise zu fallen. Es verfolgte den Angreifer, der in den Aufnahmen vom Tatort flieht.

Verdächtiger wegen versuchten Mordes angeklagt Bei dem Verdächtigen soll es sich um 26-jährigen Elisio Melendez handeln, der am 24. März in einer psychiatrischen Einrichtung festgenommen wurde. Die Polizei konnte Melendez mithilfe von Überwachungsaufnahmen aus der Nachbarschaft und einem Hinweis der Polizei von Seattle aufspüren. Dort wurden angeblich Kleidung und Schuhe gefunden, die mit dem Outfit übereinstimmen, das Melendez auf der Polizeiwache getragen hatte. Mittlerweile wurde er wegen versuchten Mordes zweiten Grades angeklagt.

Kleidung in psychiatrischer Einrichtung gefunden "Ich fand zwei Paar Nike-Schuhe, die mit dem übereinstimmen, was er trug, ich fand das Tommy-Hilfiger-Sweatshirt in seinem Schrank und schwarze Jeans lagen in einer Tasche neben seinem Bett", schrieb ein Ermittler des King County Sheriff's Office in der eidesstattlichen Erklärung, die People vorliegt. "Von der Kleidung wurden Fotos gemacht, und sie wurden als Beweismittel in diesem Fall sichergestellt. Basierend auf den Fotos und dem Video des Vorfalls handelte es sich bei der als Beweismittel sichergestellten Kleidung um das, was er am Tag der Tat trug." Nach seiner Festnahme wies Melendez die Vorwürfe zurück und behauptete, dass jemand anderes möglicherweise seine Kleidung getragen habe. "Vielleicht war es ja mein Zwillingsbruder, den ich gar nicht habe", sagte der Verdächtige gegenüber den Beamten.

Bereits wegen häuslicher Gewalt bekannt Der 26-Jährige wird gegen eine Kaution von 750.000 US-Dollar festgehalten, da er eine Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellt. Den Behörden zufolge wurde Melendez bereits 2019 wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Damals hatte sein Verteidiger seine Verhandlungsfähigkeit angefochten, da der Mann als schizophren diagnostiziert wurde. Das Gericht hat anschließend das Verfahren gegen ihn eingestellt, da er für verhandlungsunfähig befunden wurde.