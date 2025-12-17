Ein versuchter Raubüberfall auf ein Touristenpärchen in Kolumbien sorgt derzeit für Aufsehen im Netz. Als ein unbekannter Angreifer mit einem Messer auf die junge Frau zustürmt, um ihren Rucksack zu erbeuten, ergreift ihr Begleiter kurzerhand die Flucht und beobachtet den Kampf zwischen Angreifer und seiner Freundin aus sicherer Entfernung hinter einer Mauer. Ein Video von der Überwachungskamera kursiert inzwischen in sozialen Medien und zieht Spott und Häme auf den Mann.

Bewaffneter Mann überfällt Touristenpaar In den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich das Paar unterhält, als plötzlich ein Mann aus dem Nichts auftaucht und die Frau mit dem Messer bedroht. Immer wieder versucht er, an den Backpacker-Rucksack der Touristin zu gelangen. Schließlich kommt es zu einem Handgemenge, bei dem die Frau verzweifelt versucht, den Angreifer auf Abstand zu halten.

Frau wird angegriffen: Freund ergreift die Flucht Auf ihren Partner ist in der Notsituation offenbar kein Verlass, denn dieser hat sich bereits zu Beginn des Überfalls aus dem Staub gemacht. Er versteckte sich schnellen Schrittes hinter einer Mauer und beobachtete das Geschehen aus sicherer Entfernung. Kurz wirkt es so, als wolle er eingreifen, da er einen Schritt nach vorne macht, doch er überlegt es sich schnell wieder anders.

Touristen eilen zur Hilfe Mit vollem Körpereinsatz wehrt sich die Frau gegen den Unbekannten und begibt sich dabei immer wieder in große Gefahr. Schließlich eilen ihr Passanten zu Hilfe und können den Angreifer erfolgreich in die Flucht schlagen. Erst als die Gefahr offenbar gebannt ist, traut sich der Mann aus seinem Versteck und eilt zu seiner aufgelösten Freundin.