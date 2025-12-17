Rund 40 Passagieren wurde am Flughafen Budapest von Ryanair das Boarding verweigert, obwohl die Maschine noch nicht gestartet war. Einer der Betroffenen filmte die Situation und stellte das Video ins Netz, wo es mittlerweile über eine Million Mal aufgerufen wurde. Doch warum durften so viele Reisende trotz gültiger Tickets nicht mitfliegen?

Gate geschlossen: 40 Passagieren wurde Boarding verweigert In dem Video ist zu sehen, wie mehrere aufgeregte und verärgerte Passagiere am Gate stehen und mit einem Mitarbeiter diskutieren. Auf eine Beschwerde antwortet dieser: "Ich weiß, ich weiß, ich bin auch nicht glücklich über die Situation." Aufgrund einer überlasteten Passkontrolle erreichten die über 40 Passagiere das Gate erst 20 Minuten vor Abflug. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch bereits geschlossen.

Der X-User @xeozor21 berichtet dazu auf der Plattform: "Ich stand wegen langsamer Abfertigung eine Stunde in der Schlange an der Passkontrolle für Nicht-EU-Reisende. Kein letzter Aufruf für den planmäßig um 14:20 Uhr angesetzten Flug nach Tirana. Um 14:00 Uhr kam ich am Gate 26 an (in der App wurde Gate 14 angezeigt, aber egal). Gate geschlossen, Boarding für 40 Personen verweigert." Weiter erklärt er, dass das Flugzeug vor dem Abflug noch mehr als 30 Minuten warten musste, bis das Gepäck wieder ausgeladen war.

Passagier: "Ich gebe Ryanair nicht die Schuld dafür" Nachdem sich der Nutzer zunächst über die Fluggesellschaft beschwert hatte, wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass die Verzögerungen wohl durch die neuen Regeln des Entry/Exit-System (EES) verursacht worden seien. Daraufhin räumte er ein: "[...] Mir ist klar, dass dieses Chaos durch die neuen EES-Regeln verursacht wurde, die kürzlich eingeführt wurden, und durch die Passbeamten am @budairport, die extrem langsam und gleichgültig sind. Ich gebe @Ryanair auch nicht die Schuld dafür, dass sie eben Ryanair sind." Das Entry/Exit-System (EES) erfasst alle Ein- und Ausreisen von Nicht‑EU‑Reisenden in die EU elektronisch und ersetzt das bisherige manuelle Stempeln von Pässen.

Stellungnahme von Ryanair Gegenüber Daily Mail erklärte Ryanair: "Aufgrund von Verzögerungen an der Passkontrolle am Flughafen Budapest (15. Dezember) haben eine Reihe von Passagieren diesen Flug von Budapest nach Tirana verpasst. Hätten sich diese Passagiere vor Schließung des Boarding-Gates am Schalter eingefunden, wären sie zusammen mit den 137 Passagieren, die rechtzeitig am Gate erschienen sind, an Bord gegangen."