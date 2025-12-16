Versuchter Handyraub am Praterstern: 28-Jähriger festgenommen

In der Nacht zum Sonntag kam es am Wiener Praterstern zu einem versuchten Handyraub. Beamte der Polizeiinspektion Praterstern wurden gegen 00:40 Uhr während ihres Streifendienstes von einem Passanten auf einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern in der Bahnhofshalle aufmerksam gemacht. Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, konnten sie zunächst nur einen sichtlich aufgebrachten 17-Jährigen antreffen.

Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt

Der Jugendliche gab an, kurz zuvor von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein. Zudem soll der Tatverdächtige versucht haben, das Handy des Opfers zu entwenden. Der mutmaßliche Raub soll jedoch nicht gelungen sein, woraufhin der Verdächtige flüchtete. Der 17-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab, obwohl er bei dem Vorfall verletzt wurde.

Im Zuge der Sofortfahndung nahmen die Beamten einen 28-jährigen slowakischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, geführt. Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung liegen derzeit noch keine Informationen vor.