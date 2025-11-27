Angst um Datenschutz: Demo gegen mehr Videoüberwachung in Wien

Eine geplante Novelle der Straßenverkehrsordnung, mit der die Videoüberwachung im öffentlichen Raum leichter wird, treibt die Datenschützer von epicenter.works und Amnesty International am Donnerstag auf die Straße. Sie rufen für 17 Uhr zu einer Demonstration in der Wiener Innenstadt auf. Unter "dem Vorwand der Verkehrsberuhigung" werde "die flächendeckende Videoüberwachung von Österreichs Innenstädten" legalisiert, so ihre Kritik.

Begutachtungsfrist endet Am morgigen Freitag geht die Begutachtungsfrist für das geplante Gesetz zu Ende. Dem Gesetzesvorschlag fehle "jeder Datenschutz" und er erlaube "den Echtzeitzugriff der Polizei auf die geplante Videoüberwachung", so die Demo-Organisatoren.