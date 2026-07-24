Eigentlich hätten Fred Marsh und seine Partnerin Hailey Lummus bald vor dem Traualtar stehen sollen. Marsh machte seiner Freundin am 18. Juli einen Heiratsantrag und wollte seine Zukunft mit ihr teilen. Doch ihr Liebesglück als verlobtes Paar währte nur einige Stunden: Kurz darauf verstarb Marsh , weil er Lummus' Leben gerettet hatte.

Das Pärchen war mit Freunden am Elk River in Noel (Missouri) unterwegs, wo sich der Unfall ereignete. Wie KHBS berichtet, machte der Polizist in Ausbildung seiner Freundin einen Antrag, bevor er anschließend im Fluss verstarb. Lummus sei bei einem Kajakausflug im Wasser in Schwierigkeiten geraten. Der 24-Jährige habe ihr helfen wollen, sicher zum Kajak zurückzukehren. Doch der US-Amerikaner wurde kurz darauf von der Strömung mitgerissen, wurde unter Wasser gedrückt und konnte sich nicht mehr retten. Kurz darauf wurde Fred Marsh für tot erklärt.

Verlobte musste zweiten Todesfall verkraften

Im Gespräch mit KHBS sagte Sheryl Padgett, die Mutter von Marsh' Verlobter: „Sie waren drei wunderschöne Jahre zusammen und hatten eine sehr schöne, liebevolle Beziehung. (...) Auch wenn er rechtlich nicht mein Schwiegersohn war, wird er für immer mein Sohn sein.“

Marsh war zum Zeitpunkt seines Todes gerade im ersten Jahr in der Polizeischule. Padgett betonte, dass ihr der Freund ihrer Tochter geholfen habe, den Verlust ihres eigenen Sohnes zu verkraften. Das Kind der US-Amerikanerin verstarb vor einigen Jahren bei einem Unfall, Marsh hätte geholfen, diese Lücke in ihrem Leben zu füllen: „Wir haben sofort eine Verbindung und eine Bindung aufgebaut“, sagte sie gegenüber dem Fernsehsender. „Ich nannte ihn Sohn, und er nannte mich Mama.“