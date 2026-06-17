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Welt

Von Flugzeugpropeller erfasst: 40-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

In den USA ist ein Mann beim Aussteigen aus einem Flugzeug von einem Propeller erfasst worden. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen.
17.06.2026, 14:01

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Kleinflugzeug über einem Wald

Ein Mitarbeiter eines Fallschirmsprungunternehmens kam am 13. Juni bei einem tragischen Unfall in Arizona ums Leben. Der 40-Jährige lief während der Arbeitszeit zu nah an einem Flugzeugpropeller vorbei und wurde getötet. 

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Mann gerät in Flugzeugpropeller

Wie KTAR berichtet, ereignete sich der Todesfall auf einem Gelände nordwestlich von Tucson. Der Mitarbeiter, der als Eduardo Hernandez identifiziert wurde, war für das Unternehmen SkyDive Marana tätig. 

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Laut den Behörden ereignete sich der Unfall gegen 13:30 Uhr. Ein Flugzeug, in dem sich Hernandez befand, landete auf dem Marana Regional Airport. Als er die Maschine verließ, geriet der 40-Jährige in den laufenden Propeller des Flugzeugs. Die Rettungskräfte versuchten, den Mann zu verarzten und leiteten lebensrettende Maßnahmen ein. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mitarbeiter aufgrund seiner schweren Verletzungen. 

Die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Vereinigte Staaten
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