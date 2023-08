Mann soll zwei Menschen mit Benzin übergossen haben

Ein unbekannter Mann soll bei einer Hamburger Tankstelle zwei Menschen mit Benzin übergossen und dann mit einem seiner Opfer davongefahren sein. Die Polizei in der Hansestadt sucht nach dem Verdächtigen. Es laufe ganz normale Ermittlungsarbeit, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag. Der Vorfall hatte sich in der Früh an einer Haupteinfallstraße im Stadtteil Langenhorn im Norden der Stadt ereignet.

