Mit nur 17 Euro: Mann (53) wird Rubbellos-Millionär
Ein 53-jähriger Mann aus dem Bundesstaat Wayne County staunte nicht schlecht, als er mit seinem letzten Rubbelloskauf bis an sein Lebensende ausgesorgt hat. Der US-Amerikaner, der anonym bleiben möchte, wurde mit seinem Gewinnerlos zum Millionär.
Rubbellos kostete 17 Euro
Der 53-jährige Gewinner erklärte gegenüber der Michigan Lottery, dass er sich "ab und zu" Lotterielose kaufen würde und seine Wahl an diesem Tag "zufällig" war: "Ich habe das Los direkt nach dem Kauf aufgerubbelt und konnte es kaum glauben, als ich sah, dass ich zwei Millionen US-Dollar gewonnen hatte! Erst als ich bei der Lotterie anrief und meinen Gewinn bestätigte, wurde mir klar, dass das wirklich passiert ist."
Das plant der Gewinner mit dem Geld
Der Gewinner besuchte kurz darauf die Lotteriezentrale, um seinen Geldpreis abzuholen. Er entschied sich dafür, seinen Gewinn als einmalige Pauschalzahlung in Höhe von etwa 1,3 Millionen US-Dollar (rund 1,1 Millionen Euro) zu erhalten. Der Mann möchte das Geld vor allem in Reisen investieren und den Rest sparen.
