Ein 53-jähriger Mann aus dem Bundesstaat Wayne County staunte nicht schlecht, als er mit seinem letzten Rubbelloskauf bis an sein Lebensende ausgesorgt hat. Der US-Amerikaner, der anonym bleiben möchte, wurde mit seinem Gewinnerlos zum Millionär.

Rubbellos kostete 17 Euro Der 53-jährige Gewinner erklärte gegenüber der Michigan Lottery, dass er sich "ab und zu" Lotterielose kaufen würde und seine Wahl an diesem Tag "zufällig" war: "Ich habe das Los direkt nach dem Kauf aufgerubbelt und konnte es kaum glauben, als ich sah, dass ich zwei Millionen US-Dollar gewonnen hatte! Erst als ich bei der Lotterie anrief und meinen Gewinn bestätigte, wurde mir klar, dass das wirklich passiert ist."