Rund 123 Mio. Euro: 21 Freunde knacken Jackpot

Eine Gruppe von 21 Freunden aus einem Dorf in Belgien hat den Jackpot bei der Lotterie Euromillions geknackt und teilt nun den Gewinn von 123 Millionen Euro zu gleichen Teilen unter sich auf.

Die 21 Gewinner waren am Montag das Gesprächsthema Nummer eins in dem flämischen Dorf Zingem. Jeder von ihnen erhält knapp 5,9 Millionen Euro.