Aus Protest: Ex-Soldat legt Feuer vor ICE-Behörde
Zusammenfassung
- Ein 43-jähriger Ex-Soldat legte am Montag vor einem Behördengebäude in Lower Manhattan aus Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE ein Feuer und wurde festgenommen.
- Nach Behördenangaben verschüttete der Mann Benzin auf den Stufen, zündete es an und setzte zudem Feuerwerkskörper ein; drei Menschen wurden leicht verletzt.
- Der Verdächtige führte Schriften gegen ICE mit sich, das FBI sprach von einem regierungsfeindlichen Extremisten, eine Anklage stand zunächst noch aus.
Ein Mann hat am Montag in New York aus Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE ein Feuer vor einem Behördengebäude gelegt und ist festgenommen worden.
Der 43-Jährige habe auf den Stufen des Gebäudes im Stadtteil Lower Manhattan Benzin verschüttet, es angezündet und zudem Feuerwerkskörper gezündet, teilten die Behörden mit. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, darunter ein Beamter des Bundesschutzdienstes.
Mann hatte Schriften gegen die ICE mit
In dem Gebäude sind unter anderem die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) sowie das New Yorker Büro der Bundespolizei FBI untergebracht.
Bei dem Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Veteranen der US-Armee. Er habe Schriften gegen die ICE bei sich getragen. Ein Vertreter des FBI bezeichnete den Verdächtigen als „antiamerikanischen, regierungsfeindlichen Extremisten“.
Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani nannte den Vorfall „zutiefst beunruhigend“. Über eine Anklage wurde zunächst nicht entschieden, die Ermittlungen dauern an.
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