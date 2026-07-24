Eine Hochzeitsfeier in Houston endete für das Brautpaar nicht nur mit der vermeintlichen Entführung ihres Kindes, sondern einer Verhaftung in der eigenen Familie. Wie das Harris County Sheriff’s Office berichtet, soll der Onkel des 15 Monate alten Kindes der frisch Vermählten dieses von der Veranstaltung mitgenommen haben.

Neffe entführt? Onkel lenkte alkoholisiert das Auto Laut dem Polizeibericht sei das Kind von mehreren Verwandten während der Hochzeit beaufsichtigt worden. Doch im Laufe des Abends soll der Mann, der als Onkel identifiziert wurde, das „Kleinkind ohne Zustimmung mitgenommen“ und in sein Auto gesetzt haben. Er soll dabei alkoholisiert gewesen sein und seinen Neffen ohne passenden Kindersitz transportiert haben. „Nach einer intensiven Suche wurden der Verdächtige und das Kleinkind etwa 29 Kilometer vom Veranstaltungsort der Hochzeit entfernt gefunden“, berichten die Beamten weiter.

Laut der Polizei wurde der Mann schlafend am Straßenrand in einem „geparkten Fahrzeug“ entdeckt. Der Bub war laut ersten Untersuchungen unversehrt und lag auf der Brust des Mannes.