Auf der Baleareninsel Mallorca soll sich ein tragischer Unfall ereignet haben. Die 24-jährige Agostina Rubini Medina soll beim Versuch, etwas aus einem Müllcontainer zu fischen, in diesen gestürzt, eingeklemmt und so ums Leben gekommen sein, berichten lokale Medien.

Die Frau wird seit dem 2. Oktober vermisst, nachdem sie mit Freunden im Ausgehviertel Santa Catalina in der Hauptstadt Palma unterwegs war. Als sie nicht nach Hause zurückgekehrt war, meldete ihre Familie sie vor zwei Wochen als vermisst. Seit jener Nacht gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr.

Wollte Handy aus Müllcontainer angeln

Die Polizei konnte das Telefon von Rubini Medina zuletzt in der Nähe des Paseo Marítimo in Palma orten. Dort habe die junge Frau versucht, etwas aus dem Inneren eines Müllcontainers zu fischen - es wird vermutet, dass es sich um ihr Handy handelte. Dazu soll sie sich in den Container begeben haben. Anschließend habe sie sich wohl nicht mehr daraus befreien können. Wie Bilder von Überwachungskameras und Handysignale nahelegen, handelte es sich um einen Unfall; die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

In den vergangenen Tagen führten die Beamten eine intensive Suche auf der Mülldeponie Son Reus in Palma durch, wo die Müllfahrzeuge entleert werden, die die Container der Balearenhauptstadt abtransportieren. Die Suche blieb bisher erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.