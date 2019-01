Malaysias König dankt (vermutlich) wegen Miss Moskau ab

Der König von Malaysia gehört nicht zu den prominentesten Gesichtern der internationalen Monarchien. Abgesehen davon, dass das 32-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien ohnehin nur selten Schlagzeilen macht: Auch der persönliche Glamour-Faktor des 49-Jährigen Muhammad V. hielt sich bisher in Grenzen.

Jetzt allerdings hat er es doch zu internationaler Aufmerksamkeit gebracht. Indem er tat, was sich kein Vorgänger je erlaubt hatte. Er dankte einfach ab. Mit einer schlichten Mitteilung aus dem Palast ließ der 15. Yang di-Pertuan Agong (auf deutsch: „Der, der zum Herrscher gemacht wurde“) die Untertanen wissen, dass er in seinen Heimatstaat Kelantan zurückkehren werde, an der Grenze zu Thailand. Dessen Sultan will er bleiben.