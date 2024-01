Majestätsbeleidigung auf Facebook: 50 Jahre Haft

Thailändisches Gesetz gegen Majestätsbeleidigung ist eines der strengsten weltweit

Wie ein Kollektiv von Menschenrechtsanwälten mitteilte, verlängerte das Berufungsgericht in der nördlichen Stadt Chiang Rai am Donnerstag die bereits bestehende Haftstrafe um weitere 22 Jahre. Mongkol Thirakot wurde somit zu einer Rekordstrafe von 50 Jahren Haft verurteilt. „Das ist die längste Verurteilung wegen Majestätsbeleidigung, von der wir wissen“, erklärte das Kollektiv Thai Lawyers for Human Rights (THLR) im Onlinedienst X (früher Twitter). Im Januar 2021 war eine Frau wegen ähnlicher Vorwürfe zu 43 Jahren Haft verurteilt worden - die damals längste in diesem Zusammenhang verhängte Strafe.

