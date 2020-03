Märchenhaft: Dicke Eisschicht bedeckte Häuser in USA

Tagelang wirbelte heftiger Wind das Wasser des Eriesees in den USA auf, nun sind mehrere Häuser entlang des Ufers in eine dicke Schicht aus Eis gehüllt. Die Szenen aus der Stadt Hamburg im Norden des US-Bundesstaates New York erinnern US-Medien an den Disney-Hit "Die Eiskönigin".

Eine bis zu 90 Zentimeter dicke Eisschicht bedecke mehrere Häuser in der Stadt unweit der kanadischen Grenze, berichtete am Montag der Sender CNN. Lange Eiszapfen hingen von den Dächern, auch mehrere Bäume seien in Eis gehüllt.