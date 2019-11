Männer beschießen Flüchtlinge und Baby mit Leuchtmunition

In Schöningen in Niedersachsen haben Männer mit Leuchtmunition aus einer Schreckschusspistole auf Flüchtlinge geschossen. Wie die Polizei am Montag erklärte, befand sich in der beschossenen Gruppe außer drei Erwachsenen auch ein erst fünf Monate altes Baby. Zwei Passanten, die den aus der Elfenbeinküste stammenden Flüchtlingen zur Hilfe eilen wollten, gerieten demnach ebenfalls unter Beschuss.