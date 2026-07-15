Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Von Felsen erschlagen: 9-Jährige stirbt nach Ausflug zu Thermalquelle

In Spanien kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein kleines Mädchen von einem Felsen in einer Thermalquelle erschlagen wurde.
15.07.2026, 14:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Thermalquelle in Spanien

Am 13. Juli wurde ein neunjähriges Mädchen beim Baden von einem großen Felsen so schwer verletzt, dass es verstorben ist. Der Unfall ereignete sich in der spanischen Badezone Estrets de la Fontcalda, die eine Schlucht mit Thermalquelle enthält. 

Steinbock rammte Wanderin: Frau (26) verletzt und 20 Meter abgestürzt

Kind tot, Frau schwer verletzt 

Wie die offizielle Regierungsseite von Katalonien berichtet, befand sich das Mädchen in dem Badegebiet mit Binnengewässern in der Gemeinde Gandesa. Während des Ausflugs wurde das Kind von einem Steinschlag von den Wänden der Schlucht getroffen. Eine 24-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr erhielt um 15:20 Uhr die Meldung über den Unfall. Sofort wurde der Hubschrauber der Spezialeinheit für Bergrettung aktiviert.

Nach Tod von Tochter (9): Zweites Kind von Influencerin gestorben

Leichnam von 9-Jähriger geborgen

Die medizinischen Dienste konnten nichts mehr für das Mädchen tun. Beamte der Bergrettungseinheit der Polizei bargen kurz darauf den Leichnam aus der Thermalquelle. Die Rettungskräfte der Feuerwehr bargen auch die schwer verletzte Frau aus dem Wasser. Sie wurde in ernstem Zustand ins Universitätskrankenhaus Joan XXIII in Tarragona gebracht.

Baden
kurier.at, seta  | 

Kommentare