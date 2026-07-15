Am 13. Juli wurde ein neunjähriges Mädchen beim Baden von einem großen Felsen so schwer verletzt , dass es verstorben ist. Der Unfall ereignete sich in der spanischen Badezone Estrets de la Fontcalda , die eine Schlucht mit Thermalquelle enthält.

Kind tot, Frau schwer verletzt

Wie die offizielle Regierungsseite von Katalonien berichtet, befand sich das Mädchen in dem Badegebiet mit Binnengewässern in der Gemeinde Gandesa. Während des Ausflugs wurde das Kind von einem Steinschlag von den Wänden der Schlucht getroffen. Eine 24-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr erhielt um 15:20 Uhr die Meldung über den Unfall. Sofort wurde der Hubschrauber der Spezialeinheit für Bergrettung aktiviert.