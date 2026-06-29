18-Jährige entführte Baby aus Spital und ließ Kind in Parkhaus zurück

Die deutsche Polizei hat eine junge Frau gefasst, die in Lüdenscheid im Bundesland Nordrhein-Westfalen ein neugeborenes Baby aus einem Krankenhaus mitgenommen haben soll. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Wohnung der Frau wurde durchsucht, sie soll bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten sein. Gegen sie wird wegen des Verdachts einer Kindesentziehung und Menschenraubes ermittelt.

Die Ermittler hatten intensiv nach der Frau gefahndet und dabei unter anderem Videoaufnahmen gesichtet, die die Frau am Fundort des Säuglings zeigten. Zudem hatten die Beamten zahlreiche Hinweise auf die 18-Jährige aus Lüdenscheid erreicht.

Die als Mitarbeiterin des Krankenhauses getarnte Frau hatte den Buben laut Polizei am Samstagnachmittag aus einem Patientenzimmer geholt. Knapp eine Stunde nach diesem Vorfall hatten Zeuginnen und Zeugen das Baby im Nebenraum eines Parkhauses entdeckt. Ein Rettungswagen habe es anschließend zurück ins Krankenhaus gefahren.