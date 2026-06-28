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Berlin: Eltern sollen Baby und Kleinkind Bier gegeben haben
In Berlin sollen 18- bis 25-Jährige Kindern Bier zu trinken gegeben haben. Zeugen verständigten die Polizei.
In Berlin sollen Erwachsene einem acht Monate alten Baby und einem dreijährigen Kind Bier zu trinken gegeben haben. Der Vorfall ereignete sich am Samstag am Kaulsdorfer See bei großer Hitze. Mehrere Zeuginnen beobachteten die Szene und alarmierten die Polizei.
Die Kinder wurden von Rettungskräften untersucht und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen fünf Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren wird wegen des Verdachts auf Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ermittelt. Auch das Jugendamt wurde eingeschaltet. Laut bisherigen Berichten sollen die Kinder keinen Schaden davongetragen haben. Die Ermittlungen dauern an.
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