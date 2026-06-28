In Berlin sollen Erwachsene einem acht Monate alten Baby und einem dreijährigen Kind Bier zu trinken gegeben haben. Der Vorfall ereignete sich am Samstag am Kaulsdorfer See bei großer Hitze . Mehrere Zeuginnen beobachteten die Szene und alarmierten die Polizei .

Die Kinder wurden von Rettungskräften untersucht und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen fünf Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren wird wegen des Verdachts auf Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ermittelt. Auch das Jugendamt wurde eingeschaltet. Laut bisherigen Berichten sollen die Kinder keinen Schaden davongetragen haben. Die Ermittlungen dauern an.