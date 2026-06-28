Deutschland: Baby schloss sich bei Hitze selbst im Auto ein

Bei hohen Temperaturen hat sich ein Baby im deutschen Oberfranken selbst im Auto eingeschlossen.

Der 24 Jahre alte Vater gab seinem acht Monate alten Sohn am Samstagvormittag in Rödental nahe der Grenze von Bayern zu Thüringen den Autoschlüssel, während er einige Gegenstände in den Kofferraum einlud. Der kleine Bub betätigte den Knopf für die Zentralverriegelung, wie die Polizei mitteilte.