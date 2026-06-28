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Deutschland

Deutschland: Baby schloss sich bei Hitze selbst im Auto ein

Der acht Monate alte Bub betätigte in Oberfranken die Zentralverriegelung, nachdem ihm sein Vater den Schlüssel gegeben hatte.
28.06.2026, 11:36

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Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell.

Zusammenfassung

  • Ein acht Monate altes Baby schloss sich am Samstagvormittag in Rödental nahe der bayerisch-thüringischen Grenze selbst im Auto ein.
  • Der 24-jährige Vater hatte dem Kind beim Beladen des Kofferraums den Autoschlüssel gegeben, woraufhin es unabsichtlich die Zentralverriegelung betätigte.
  • Bei 28 Grad Außentemperatur befreite die Feuerwehr das Kind nach etwa 15 Minuten durch Einschlagen einer Scheibe; es blieb unverletzt.

Bei hohen Temperaturen hat sich ein Baby im deutschen Oberfranken selbst im Auto eingeschlossen

Der 24 Jahre alte Vater gab seinem acht Monate alten Sohn am Samstagvormittag in Rödental nahe der Grenze von Bayern zu Thüringen den Autoschlüssel, während er einige Gegenstände in den Kofferraum einlud. Der kleine Bub betätigte den Knopf für die Zentralverriegelung, wie die Polizei mitteilte.

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Feuerwehr schlug die Scheibe ein

Zu diesem Zeitpunkt stand das Auto in der Sonne und die Außentemperatur betrug bereits 28 Grad. Weil der junge Mann keinen Zweitschlüssel für den Wagen in der Nähe hatte, rief er die Feuerwehr. 

Einsatzkräfte schlugen die Scheibe ein und retteten das Kind nach einer Viertelstunde aus dem Auto. Der acht Monate alte Bub blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Wetter Deutschland
Agenturen, sif  | 

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