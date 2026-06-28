Unbekannte nimmt Neugeborenes aus Klinik mit

Eine unbekannte Frau hat am Samstag ein Neugeborenes aus einem Krankenhaus in Lüdenscheid mitgenommen.

Der sieben Tage alte Säugling wurde im Nebenraum eines Parkhauses gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte das Baby zurück in die Klinik, dem Kind geht es laut Polizei gut. Die Polizei schrieb von einer Kindesentziehung. Über die genauen Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt.