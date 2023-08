Sieben Babys getötet: Krankenschwester erwartet lebenslange Haft

Es ist die schwerste Kindermordserie in Großbritannien in der jüngeren Geschichte: Die britische Krankenschwester Lucy Letby wurde am Freitag nach einem aufsehenerregenden Prozess wegen des Mordes an sieben Babys schuldig gesprochen.

Das Gericht in Manchester verurteilte die 33-Jährige zudem wegen versuchten Mordes an sechs weiteren Säuglingen auf der Neugeborenenstation eines Krankenhauses im nordwestenglischen Chester.

Heute, Montag, soll das Strafmaß verkündet werden. Die 33-Jährige könnte zur Höchststrafe verurteilt werden: Verhängt der Richter eine "whole life order“, müsste sie bis zu ihrem Tod hinter Gittern bleiben. Der Prozess dauerte mehr als zehn Monate und gilt als der längste Mordprozess in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.