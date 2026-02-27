Eine Lottospielerin aus dem US-Bundesstaat Maryland tippte innerhalb von drei Monaten gleich zweimal fünf Richtige und gewann jeweils 50.000 US-Dollar (rund 42.000 Euro). Ihr Erfolgsgeheimnis? Laut eigener Aussage ihre Intuition und spirituelle Gabe.

Wie die staatliche Lotterie von Maryland in einer Presseaussendung mitteilte, verspüre die Frau gelegentlich ein "starkes Bauchgefühl" . So auch im vergangenen Dezember, als sie ihrer Intuition nachging, sich ein Los kaufte und bei der Bonus-Match-5-Ziehung den Jackpot von 50.000 US-Dollar knackte.

Zweiter Gewinn innerhalb von drei Monaten

Knapp drei Monate später überkam die Frau, die anonym bleiben möchte, unterwegs erneut dieses "starke Gefühl" bei einer bestimmten Zahlenkombination. Daraufhin besorgte sie sich am 15. Februar im nächstgelegenen Supermarkt einen weiteren Lottoschein und gewann tatsächlich ein zweites Mal den Hauptpreis mit genau den fünf von ihr getippten Zahlen.

Gegenüber der Lotteriebehörde erklärte sie: