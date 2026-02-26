Am 6. August 2025 verstarb Elaine Ellery im Alter von 67 Jahren in einem Hospiz in Norwich, England. Nun sind neue Details zu den möglichen Ursachen ihrer aggressiven Krebserkrankung bekannt geworden, die 2024 diagnostiziert wurde. Demnach soll eine Asbestbelastung ihre Erkrankung ausgelöst haben. Dies könnte unter anderem dadurch entstanden sein, dass sie als Kind häufig ihren Vater umarmte und dabei mit Asbestfasern in Kontakt kam, die er durch seine Arbeitskleidung mit nach Hause brachte.

Wiederholt mit Asbest in Kontakt gekommen Im Februar 2026 wurde der Fall der zweifachen Mutter aus Norfolk verhandelt. Wie das Gericht dem US-Magazin People bestätigte, kam man in einer Anhörung zu dem Schluss, dass Ellery an einer "berufsbedingten Erkrankung vom Typ Mesotheliom" litt. Ursache dafür war der Kontakt mit Asbestfasern, denen sie in ihrer Kindheit wiederholt ausgesetzt war. Laut der Meduni Wien handelt es sich dabei um eine aggressive Krebserkrankung, die mit Asbest in Zusammenhang gebracht wird. Das Mesothel ist eine dünne Gewebsschicht, welche innere Organe wie Lunge, Bauchraum und Herz umhüllt.

Vater als Kind häufig umarmt In ihrem Erwachsenenleben hatte Ellery keinen Kontakt mehr mit den nachweislich krebserregenden Mineralfasern. Vor ihrem Tod berichtete die Britin laut Eastern Daily Press, wie sehr sie sich auf den Moment freute, wenn ihr Vater vom Schichtdienst in der Fabrik nach Hause kam: "Ich stand meinem Vater sehr nahe, und sobald er nach Hause kam, ging ich zu ihm und umarmte ihn. [...] Ich war noch sehr jung und es war aufregend, wenn mein Vater nach Hause kam."

Substanz auf Fabrikboden sah wie Schnee aus Von 1949 bis 1974 arbeitete Ellerys Vater in einer Fabrik, die sie ab dem Alter von acht Jahren regelmäßig besuchte, vor allem zu Weihnachtsfeiern. In einer Erklärung erinnert sie sich an eine Substanz auf dem Boden der Fabrikhalle, die wie Schnee aussah. "Es war kein Schnee, sah aber ähnlich aus, und im Nachhinein glaube ich, dass es sich um Asbest handelte, der von den Betriebsabläufen der Fabrik herrührte", so Ellery. Beim Nachhausekommen trug ihr Vater noch seine Berufskleidung, an der sich vermutlich Asbestfasern befanden, die Ellery beim Umarmen einatmete.

"Sie starb als Kind an den Folgen einer Asbestbelastung, der sie als Kind ausgesetzt war" von Gerichtsmedizinerin Johanna Thompson