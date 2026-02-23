Woolworth & Action: Große Warnung vor diesem Kinderspielzeug

Der Rückruf von möglicherweise mit Asbest kontaminiertem Kinderspielzeug geht weiter. Woolworth warnt nun vor der Verwendung von "Stretcherz Stretch Squad Dinos" , wie es am Montag hieß. Der Lieferant habe der Firma mitgeteilt, dass verunreinigter Sand zur Anwendung gekommen sein könnte. Alle Produkte wurden in den Geschäften aus dem Verkauf genommen. Die Spielsachen sollen nicht mehr benutzt werden. Sie können ohne Rechnung zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Betroffen ist die Charge mit der EAN Auftragsnummer 5050835008547 407904/00. Bereits zuvor waren die "Stretcherz Slammerz" aus dem gleichen Grund von Woolworth zurückgerufen worden. Auch betroffen waren vom Discounter Action die Produkte "Stretch Squad dehnbare Figur 1 Stück" sowie "Stretch Squad Figuren 4 Stück", die seit 22. April 2024 bis vor zwei Wochen verkauft worden seien.

Die Füllung einzelner Figuren könne Spuren von Asbest enthalten. Wird das Produkt beschädigt und die Füllung tritt aus, könne dies ein Gesundheitsrisiko darstellen. Zudem steht nach Probeziehungen in mehreren Ländern, u. a. den Niederlanden, aus China importierter Spielsand im Verdacht, teilweise mit Asbest verunreinigt zu sein.

Ist Asbest gefährlich?

Abgeleitet wird der Name aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "unvergänglich". Wie der Name bereits andeutet, weist er auf die Beständigkeit des Materials hin. Asbest ist ein Sammelbegriff für verschiedene Mineralien, die Anfang des 20. Jahrhunderts immer häufiger in der Baubranche zum Einsatz kamen.

Trotz seiner positiven Eigenschaften birgt der Stoff Gefahren, denn seine feinen Fasern können beim Einatmen dauerhaft in der Lunge verbleiben. Dies kann unter anderem zu chronischen Entzündungen führen. Problematisch wird es, wenn asbesthaltige Produkte beschädigt werden und dabei Fasern in die Luft gelangen, die eingeatmet werden können. Asbest ist nachweislich krebserregend, weshalb der Kontakt unbedingt vermieden werden sollte.