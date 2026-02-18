Asbest-Alarm: Action ruft dieses Kinderspielzeug zurück

Nachdem bekannt wurde, dass in dem beliebten kinetischen Spielsand Asbest nachgewiesen wurde , hat nun auch der Discounter Action einen Rückruf für Kinderspielzeug gestartet. Der Grund: Die Füllung einzelner Figuren der Marke " Stretch Squad " kann Spuren der krebserregenden Substanz enthalten. Die Figuren lassen sich dehnen und verdrehen - wird eine Figur dabei beschädigt, kann die Füllung austreten.

Asbest ist seit 1990 in Österreich verboten - früher war es vor allem als Werkstoff u.a. in Böden und Dächern im Einsatz. Aktuell häufen sich Meldungen, dass das krebserregende Material wieder vermehrt nachgewiesen wird, und zwar ausgerechnet in: Kinderspielzeug .

Warum ist das Produkt gefährlich? Die Stretch Squad Figuren im 4er-Set werden zurückgerufen, da festgestellt wurde, dass die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten kann. Wenn das Produkt beschädigt wird und die Füllung austritt, kann dies ein Gesundheitsrisiko darstellen. Action ruft auch die einzeln verkauften Stretch Squad Figuren zurück, da diese ebenfalls Asbest enthalten könnten; dieser Artikel wird aktuell noch untersucht.

Falls Sie im Besitz der oben beschriebenen Artikel sind, stellen Sie die Nutzung umgehend ein. Action ersucht Kunden, das Produkt bzw. die Produkte in eine beliebige Action-Filiale zurückzubringen. Beide Artikel wurden zwischen dem 22. April 2024 und dem 13. Februar 2026 verkauft.

Betroffene Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den von HTI EU benannten Bevollmächtigten, Vulcan Consulting, 38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, D02 NX53, Irland. Sie können außerdem die unten angegebene Telefonnummer kontaktieren. Telefon: +44 (0)1253 775 645 Website: www.htigroup.co.uk/sandenquiry