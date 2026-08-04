Die italienische Müllabfuhr hat einen Lottoschein im Wert von einer Million Euro wiedergefunden und damit einer verzweifelten Gewinnerin zu ihrem Glück verholfen. Der Schein sei „wie durch ein Wunder noch vollständig“ gewesen, sagte der Chef des Müllunternehmens SANB in der süditalienischen Region Apulien, Roberto Nicola Toscano, am Dienstag der AFP. Er hatte einen Müllwagen durchkämmen lassen, nachdem sich die Gewinnerin gemeldet hatte.

Die Frau habe am Sonntag in der Lottofiliale um die Ecke geprüft, ob ihre Zahlen - immer die gleiche Zahlenkombination - gewonnen hatten, sagte Toscano. Dabei zeigte der Automat an, dass der Schein nicht auszahlbar sei. Wie sich später herausstellte, lag das daran, dass kleine Geschäfte nur kleine Gewinne auszahlen dürfen. Das wusste die Gewinnerin, die anonym bleiben will, jedoch nicht - und warf den Schein weg.