Kahla Jeffries konnte ihr Glück kaum glauben, als sie gleich mit ihrem ersten Kauf eines Rubbelloses den Jackpot knackte. Nachdem sich die Frau aus Gastonia (North Carolina) an einer Tankstelle spontan dazu entschied, ein Los mitzunehmen, knackte sie den Hauptpreis von 100.000 US-Dollar (circa 86.700 Euro).

Jackpot soll neues Auto finanzieren

„Ich dachte, ich sehe nicht richtig“, lachte Jeffries, als sie am 24. Juli gegenüber North Carolina Education Lottery von ihrem Gewinn erzählte. Mit Abzug der staatlichen und bundesstaatlichen Steuern nahm die Spielerin 72.018 US-Dollar nach Hause. Umgerechnet beläuft sich die Summe auf circa 62.520 Euro. Die US-Amerikanerin möchte mit ihrem Gewinn ein Auto kaufen und für ihre schulische Ausbildung sparen.