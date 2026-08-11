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USA

Wollte Tochter Essen kaufen: Frau knackt im Supermarkt Lotto-Jackpot

Eine Frau aus North Carolina staunte nicht schlecht, als sie bei ihrem Einkauf im Supermarkt spontan den Lottojackpot knackte.
11.08.2026, 12:18

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Fünf Rubbellose liegen nebeinenander

Eigentlich wollte eine US-Amerikanerin aus Fayetteville nur schnell in den Supermarkt, um ihrer Tochter etwas zum Essen zu kaufen. Doch die Mutter kam schlussendlich mit einem Lotto-Jackpot nach Hause, nachdem sie sich spontan dazu entschieden hatte, ein Rubbellos zu kaufen. 

Frau spielt zum ersten Mal Lotto und knackt Jackpot

4-Euro-Los knackt Lotto-Jackpot

Ebony Jacobs wollte im Juli ihrer Tochter einen Snack besorgen und machte sich auf den Weg in den Supermarkt. Dort angekommen entschied sie sich dazu, ein Rubbellos zu kaufen. Wie eine Pressesendung der Nort Carolina Education Lottery berichtet, ging die Frau nach dem Kauf zurück zu ihrem Truck und rubbelte das Los frei. 

Dabei konnte sie ihr Glück kaum fassen: Während sie für das Ticket nur umgerechnet circa vier Euro bezahlt hatte, konnte sie den Jackpot von 200.000 US-Dollar (circa 173.368 Euro) knacken. „Ich musste meine anderen Brillen aufsetzen, um es zu überprüfen, weil ich einfach schockiert war“, lachte Jacobs. „Mein Herz raste.“

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Neues Auto und Familienurlaub geplant

Am 30. Juli konnte sie den Gewinn in der Lotterie abholen und bekam nach Abzug der erforderlichen staatlichen und bundesstaatlichen Steuern 144.021 US-Dollar. Umgerechnet sind dies circa 124.843 Euro. 

„Das kommt genau zur richtigen Zeit“, sagte Jacobs, die mit dem Geld ein neues Auto kaufen möchte. Zudem plant die Gewinnerin, einen Familienurlaub zu machen. 

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