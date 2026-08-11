Eigentlich wollte eine US-Amerikanerin aus Fayetteville nur schnell in den Supermarkt, um ihrer Tochter etwas zum Essen zu kaufen. Doch die Mutter kam schlussendlich mit einem Lotto-Jackpot nach Hause, nachdem sie sich spontan dazu entschieden hatte, ein Rubbellos zu kaufen.

4-Euro-Los knackt Lotto-Jackpot Ebony Jacobs wollte im Juli ihrer Tochter einen Snack besorgen und machte sich auf den Weg in den Supermarkt. Dort angekommen entschied sie sich dazu, ein Rubbellos zu kaufen. Wie eine Pressesendung der Nort Carolina Education Lottery berichtet, ging die Frau nach dem Kauf zurück zu ihrem Truck und rubbelte das Los frei.

Dabei konnte sie ihr Glück kaum fassen: Während sie für das Ticket nur umgerechnet circa vier Euro bezahlt hatte, konnte sie den Jackpot von 200.000 US-Dollar (circa 173.368 Euro) knacken. „Ich musste meine anderen Brillen aufsetzen, um es zu überprüfen, weil ich einfach schockiert war“, lachte Jacobs. „Mein Herz raste.“